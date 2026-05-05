Черкас — о Гатиятулине: после неудач руководство «Ак Барса» приняло грамотное решение

Черкас — о Гатиятулине: после неудач руководство «Ак Барса» приняло грамотное решение
Комментарии

Бывший тренер СКА Сергей Черкас оценил работу Анвара Гатиятулина на посту главного тренера «Ак Барса». Команда под руководством специалиста вышла в финал Кубка Гагарина — 2026.

«Гатиятулин себя хорошо показывал и в «Тракторе», дважды дошёл до полуфинала. Так что после неудачного старта руководство «Ак Барса» приняло грамотное решение — терпеть. Думаю, нельзя не отметить Зинэтулу Билялетдинова, который своим опытом объяснил, что раньше времени никого убирать не надо. В итоге результат — «Ак Барс» в финале», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

В финале Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет с победителем пары «Локомотив» — «Авангард». На данный момент счёт в серии равный — 3-3.

Комментарии
