Никита Щитов: Разин — классный специалист, без него было бы скучно

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил работу главного тренера «Металлурга» Андрея Разина.

«Люди не могут быть одинаковыми. Кто-то из тренеров более сдержанный, кто-то более эмоциональный. Все по-разному подают себя на пресс-конференциях. У него такая модель поведения, не вижу ничего плохого. Его интересно послушать.

Своей работой в «Металлурге» он доказал, что очень сильный специалист. У него очень классная команда, показывающая красивый, зрелищный хоккей. В регулярке заняли первое место. Это большое дело.

«Ак Барс» — не мальчики для битья, это опытная команда. Там хороший подбор мастеровитых игроков. Очень габаритные ребята, которые физически сильнее «Металлурга». «Магнитка» не такая опытная команда, как казанская. Поэтому тяжело было что-то противопоставить. Барабанов несколько сезонов в НХЛ провёл, Яшкин там играл, сколько матчей за сборную Чехии, Галимов — классный игрок. В общем, можно долго перечислять. Очень грамотное комплектование команды.

Не думаю, что Разина можно в чём-то упрекать. Он очень хорошо развивает молодёжь, здорово работает система. Постоянно новые игроки появляются, поэтому Разин — классный специалист, без него было бы скучно. Считаю, он крутой тренер, в отпуске продолжает вести свой блог. Который, кстати, для родителей хоккеистов очень полезен. Он и тренерам даёт там некоторые советы», — цитирует Щитова Legalbet.

