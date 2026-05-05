МХК «Спартак» не смог вылететь в Екатеринбург на матч полуфинальной серии Кубка Харламова

МХК «Спартак» не смог вылететь в Екатеринбург на матч полуфинальной серии Кубка Харламова с «Авто» из-за введения плана «Ковёр» в аэропортах Москвы и Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Напомним, игра должна начаться завтра, 6 мая в 16:30 мск в Екатеринбурге. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Спартака».

«По причине введения плана «Ковёр» в аэропортах Москвы и Екатеринбурга и отмены рейсов, молодёжная команда «Спартак» не смогла вылететь сегодня, 5 мая, в Екатеринбург на шестой матч полуфинальной серии Кубка Харламова. Наша команда провела много часов в аэропорту в ожидании разрешения ситуации. О сложившейся ситуации ХК «Спартак» оперативно оповестил руководство МХЛ», — сказано в сообщении «Спартака».