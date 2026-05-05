«Локомотив» и «Авангард» прилетели в Ярославль на седьмой матч серии полуфинала КХЛ
«Локомотив» и «Авангард» прилетели в Ярославль на седьмой матч серии полуфинала КХЛ. Об этом сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службах обеих команд. Напомним, ранее команды не могли покинуть Омск из-за временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов, введённых в аэропорту Туношна.
Отметим, седьмая игра полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 между «Локомотивом» и «Авангардом» состоится 6 мая в Ярославле. Встреча начнётся в 19:30 мск.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Напомним, ранее ярославская команда сравняла счёт в серии (3-3), одержав волевую победу в шестом матче со счётом 3:2 во втором овертайме.
