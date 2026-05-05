«Мощнейший психологический удар по Омску». Фетисов — о камбэке «Локомотива»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил волевую победу «Локомотива» в шестом матче серии плей-офф с «Авангардом» (3:2 ОТ, 3-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
04 мая 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Шарипзянов) – 10:24 (5x5)     2:0 Лажуа (Маклауд, Потуральски) – 40:14 (5x4)     2:1 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:27 (6x5)     2:2 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:49 (6x5)     2:3 Рафиков (Шалунов, Каюмов) – 96:10 (5x5)    

«Молодцы, поздравляю «Локомотив» с таким камбэком и проявлением характера. Хороший пример, что в хоккее всегда надо играть до конца. Мало кто верил, что «Авангард» упустит преимущество 3-1 в серии, но это произошло.

Как говорится, надежда умирает последней. Чудеса случаются с теми, кто в них верит. С другой стороны, «Авангарду» не позавидуешь, конечно. Это мощнейший психологический удар по Омску.

«Локомотив» уже не отдаст серию? Седьмая игра может пойти по разным сценариям. Опять же, после произошедшего у команды может случиться полная мобилизация — и на выезде «Авангард» реабилитируется», — цитирует Фетисова «Советский спорт».

