«Мощнейший психологический удар по Омску». Фетисов — о камбэке «Локомотива»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил волевую победу «Локомотива» в шестом матче серии плей-офф с «Авангардом» (3:2 ОТ, 3-3).

«Молодцы, поздравляю «Локомотив» с таким камбэком и проявлением характера. Хороший пример, что в хоккее всегда надо играть до конца. Мало кто верил, что «Авангард» упустит преимущество 3-1 в серии, но это произошло.

Как говорится, надежда умирает последней. Чудеса случаются с теми, кто в них верит. С другой стороны, «Авангарду» не позавидуешь, конечно. Это мощнейший психологический удар по Омску.

«Локомотив» уже не отдаст серию? Седьмая игра может пойти по разным сценариям. Опять же, после произошедшего у команды может случиться полная мобилизация — и на выезде «Авангард» реабилитируется», — цитирует Фетисова «Советский спорт».