«Он играл практически на одной ноге». Василий Подколзин — о Макдэвиде в плей-офф

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин рассказал о травме канадского капитана команды Коннора Макдэвида в плей-офф НХЛ.

«Думаю, тут [в вылете «Эдмонтона»] было несколько факторов. Во-первых, травмы. Игроки, на которых рассчитывали, не смогли показать себя с лучшей стороны. Все мы люди, игрок под номером 97 тоже человек. Все через это проходят. Сейчас кажется, что, возможно, это даже к лучшему. Есть время на восстановление, залечивание травм и возвращение в следующем сезоне более сильными.

«Мы все знали о состоянии Коннора. Он играл практически на одной ноге. У Дикинсона тоже были проблемы с ногой. Леон [Драйзайтль] только что вернулся после травмы колена. Думаю, ему, вероятно, нужно было ещё несколько недель. Когда играешь с таким настроем, это влияет на тебя. Возможно, всё произошло так, как и должно было», — цитирует Подколзина R.org.