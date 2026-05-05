Никита Кучеров — о том, что нужно улучшить по итогам сезона: всё, нет чего-то одного

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказался о том, что нужно улучшить по итогам сезона и заявил, что пока не думал о продлении контракта с «молниями».

«Не задумывался о новом контракте. Что нужно улучшить? Всё. Нет чего-то одного, что было бы улучшить. В игре много всего, над чем нужно работать. Каждый должен работать над своей игрой и готовиться к следующему сезону», — приводит слова Кучерова журналист Бенджамин Пирс на своей странице в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Кучеров принял участие в семи матчах, в которых записал в свой актив один гол и пять результативных передач при коэффициенте полезности «+3».