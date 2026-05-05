«Пока лучшая серия в этом плей-офф». Каменский — о матчах «Локомотива» и «Авангарда»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал ход полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 между «Локомотивом» и «Авангардом» (3-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У них вся серия напряжённая, интересная. Такие матчи украшают КХЛ. Думаю, это пока лучшая серия в этом Кубке Гагарина. Нельзя назвать эту серию скрытым финалом, потому что «Металлург» с «Ак Барсом» тоже достойно смотрелись.

У «Локомотива» многие лидеры сыграли свою роль и сделали результат. Радулов горит на льду, он лидер команды. Это игрок высокого класса, что он подтверждает своей игрой. В нужный момент спас команду, да и Шалунов хорошо попал дважды», — цитирует Каменского «Советский спорт».

