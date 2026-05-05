Подколзин рассказал о состоянии Макдэвида после поражения в финале Олимпиады

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин рассказал о состоянии канадского капитана команды Коннора Макдэвида после поражения в финале Олимпийских игр от сборной США (1:2 ОТ).

«Финал был в воскресенье в 6 утра в Эдмонтоне, в тот же день у нас была тренировка. Мы с Янмарком пошли в бар посмотреть хоккей. В 6 утра все вокруг нас пили алкоголь. Некоторые даже ещё не легли спать, некоторые уже пили пиво утром, а мы пили воду. Когда Хьюз забил гол, все вокруг плакали. Это было ужасно. Никогда ничего подобного не видел. В Канаде люди действительно живут хоккеем. Это невозможно объяснить.

Макдэвид вернулся после поражения в нормальном состоянии. Честно говоря, думал, что будет хуже. Конечно, все сразу же написали ему и поддержали его. Уверен, что такие люди в конце концов побеждают. Вопрос — останусь ли я в его команде», — цитирует Подколзина R.org.