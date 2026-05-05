Василевский: хоккейные боги, неудачные отскоки — это стало оправданием поражений «Тампы»

Российский голкипер «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский высказался о вылете «молний» из Кубка Стэнли — 2026. В серии первого раунда плей-офф клуб проиграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 3-4.

«Мне кажется, в те годы, когда мы брали Кубок, по‑настоящему чувствовали плечо друг друга. Защита могла сделать ключевой блок, кто‑то — совершить важнейшее спасение, и сразу после этого подхватывали импульс — проводили несколько смен в чужой зоне и забивали решающий гол. Сейчас всё иначе — даже после большого сейва или самоотверженного блока чаще допускаем моменты у своих ворот и в итоге пропускаем, вместо того чтобы развить успех.

Думаю, в этом и кроется главное отличие тех лет от последних сезонов. Но это часть пути, будем работать и искать выход. Такое ощущение, что в последние годы это стало нашим оправданием — хоккейные боги, неудачные отскоки. Да, элемент невезения, безусловно, есть, но по большому счёту это звучит как заезженная пластинка — одно и то же снова и снова», — приводит слова Василевского журналистка Гэбби Ширли на своей странице в социальной сети Х.