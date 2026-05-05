Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Два защитника «Эдмонтона» выступят за сборную Канады на чемпионате мира

Два защитника «Эдмонтона» выступят за сборную Канады на чемпионате мира
Комментарии

Защитники «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар и Дарнелл Нурс выступят за сборную Канады на чемпионате мира. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Даррен Дрегер на своей странице в социальной сети X.

26-летний Бушар в нынешнем сезоне стал самым результативным защитником в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. На его счету 95 (21+74) очков в 82 матчах. В шести играх плей-офф канадец забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач.

31-летний Нурс в регулярке сыграл 82 матча, где записал на свой счёт 24 (7+17) очков. В плей-офф игрок обороны очков не набрал.

Напомним, чемпионат мира — 2026 пройдёт в мае в Швейцарии. Турнир примут Цюрих и Фрибург. Молодёжный чемпионат мира — 2027 состоится в Эдмонтоне и Ред-Дире.

Материалы по теме
Коннор Бедард объяснил свой отказ от игры за сборную Канады на предстоящем чемпионате мира
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android