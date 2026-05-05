Два защитника «Эдмонтона» выступят за сборную Канады на чемпионате мира

Защитники «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар и Дарнелл Нурс выступят за сборную Канады на чемпионате мира. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Даррен Дрегер на своей странице в социальной сети X.

26-летний Бушар в нынешнем сезоне стал самым результативным защитником в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. На его счету 95 (21+74) очков в 82 матчах. В шести играх плей-офф канадец забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач.

31-летний Нурс в регулярке сыграл 82 матча, где записал на свой счёт 24 (7+17) очков. В плей-офф игрок обороны очков не набрал.

Напомним, чемпионат мира — 2026 пройдёт в мае в Швейцарии. Турнир примут Цюрих и Фрибург. Молодёжный чемпионат мира — 2027 состоится в Эдмонтоне и Ред-Дире.