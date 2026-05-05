Александр Никишин получил разрешение играть в Кубке Стэнли после сотрясения мозга

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин допущен до участия в матчах Кубка Стэнли после перенесённого сотрясения мозга. Об этом сообщил главный тренер команды Род Бриндамор, комментарий которого приводит журналист Чип Александер на своей странице в социально сети X.

Напомним, 24-летний россиянин получил сотрясение мозга после силового приёма защитника «Оттавы Сенаторз» Тайлера Клевена в четвёртой игре серии первого раунда (4-0). Александр пропустил первые два матча серии с «Филадельфией Флайерз».

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Никишин провёл четыре встречи без набранных очков.