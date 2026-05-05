Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Никишин получил разрешение играть в Кубке Стэнли после сотрясения мозга

Александр Никишин получил разрешение играть в Кубке Стэнли после сотрясения мозга
Комментарии

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин допущен до участия в матчах Кубка Стэнли после перенесённого сотрясения мозга. Об этом сообщил главный тренер команды Род Бриндамор, комментарий которого приводит журналист Чип Александер на своей странице в социально сети X.

Напомним, 24-летний россиянин получил сотрясение мозга после силового приёма защитника «Оттавы Сенаторз» Тайлера Клевена в четвёртой игре серии первого раунда (4-0). Александр пропустил первые два матча серии с «Филадельфией Флайерз».

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Никишин провёл четыре встречи без набранных очков.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Никишин пропустит второй матч с «Филадельфией» в серии второго раунда Кубка Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android