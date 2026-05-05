Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин рассказал, как справляется после смерти отца

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин рассказал, как справляется после смерти отца. Перед началом сезона Подколзин подписал с клубом трёхлетний контракт. Спустя несколько дней после этого Подколзин потерял отца.

«Когда есть уверенность, легче начать сезон. Но в тот момент я этого не чувствовал, потому что в моей семье произошла трагедия.

Это был сердечный приступ. Он вёл здоровый образ жизни, но, к сожалению, это случилось. Было очень тяжело это пережить. Он был самым близким мне человеком. Помогала только работа. Нужно постоянно чем-то занимать свой ум и двигаться дальше. Эта боль останется навсегда, но жизнь продолжается.

Возможно, звучит безумно, но разговоры с самим собой помогают. Нужно также заключать с собой соглашения, успокаивать себя. У меня есть семья, ответственность перед женой и ребёнком, и это тоже помогает мне оставаться сильным. Мы мужчины. Мы должны быть сильными», — цитирует Подколзина R.org.