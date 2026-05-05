Хоккей Новости

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин рассказал, как справляется после смерти отца

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин рассказал, как справляется после смерти отца
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин рассказал, как справляется после смерти отца. Перед началом сезона Подколзин подписал с клубом трёхлетний контракт. Спустя несколько дней после этого Подколзин потерял отца.

«Когда есть уверенность, легче начать сезон. Но в тот момент я этого не чувствовал, потому что в моей семье произошла трагедия.

Это был сердечный приступ. Он вёл здоровый образ жизни, но, к сожалению, это случилось. Было очень тяжело это пережить. Он был самым близким мне человеком. Помогала только работа. Нужно постоянно чем-то занимать свой ум и двигаться дальше. Эта боль останется навсегда, но жизнь продолжается.

Возможно, звучит безумно, но разговоры с самим собой помогают. Нужно также заключать с собой соглашения, успокаивать себя. У меня есть семья, ответственность перед женой и ребёнком, и это тоже помогает мне оставаться сильным. Мы мужчины. Мы должны быть сильными», — цитирует Подколзина R.org.

