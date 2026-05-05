«Локо» стал первым финалистом плей-офф Чемпионата МХЛ
Поделиться
Сегодня, 5 мая, прошёл один матч 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. В Нижнем Новгороде местная «Чайка» принимала на своём льду ярославский «Локо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.
Olimpbet МХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
05 мая 2026, вторник. 18:30 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
3 : 5
Локо
Ярославль
1:0 Фёдоров (Пугачёв) – 03:12 (5x5) 2:0 Муханов (Скворцов, Свищёв) – 07:18 (5x5) 2:1 Пустовой (Зилев) – 11:12 (5x5) 2:2 Лутцев (Масленицин) – 19:42 (5x5) 2:3 Пустовой (Дудоров) – 22:44 (5x5) 2:4 Кузнецов (Шлюков) – 39:19 (5x5) 3:4 Сальников (Мишин) – 39:57 (5x5) 3:5 Елезов (Дудоров, Шлюков) – 48:35 (5x4)
МХК «Локо» выиграл серию со счётом 4-2 и стал первым финалистом плей-офф Чемпионата МХЛ. В финальной серии ярославская команда сыграет с победителем серии МХК «Спартак» — «Авто». Счёт данном противостоянии — 3-2 в пользу красно-белых.
Напомним, ранее МХК «Спартак» не смог вылететь в Екатеринбург на матч полуфинальной серии Кубка Харламова с «Авто» из-за введения плана «Ковёр» в аэропортах Москвы и Екатеринбурга.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 мая 2026
-
20:49
-
20:42
-
20:19
-
20:07
-
19:46
-
19:24
-
19:05
-
18:43
-
18:25
-
18:06
-
17:44
-
17:22
-
17:16
-
16:54
-
16:38
-
16:18
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:35
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
11:55
-
11:45