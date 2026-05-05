«Локо» стал первым финалистом плей-офф Чемпионата МХЛ

Сегодня, 5 мая, прошёл один матч 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. В Нижнем Новгороде местная «Чайка» принимала на своём льду ярославский «Локо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

МХК «Локо» выиграл серию со счётом 4-2 и стал первым финалистом плей-офф Чемпионата МХЛ. В финальной серии ярославская команда сыграет с победителем серии МХК «Спартак» — «Авто». Счёт данном противостоянии — 3-2 в пользу красно-белых.

Напомним, ранее МХК «Спартак» не смог вылететь в Екатеринбург на матч полуфинальной серии Кубка Харламова с «Авто» из-за введения плана «Ковёр» в аэропортах Москвы и Екатеринбурга.