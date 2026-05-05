Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Локо» стал первым финалистом плей-офф Чемпионата МХЛ

«Локо» стал первым финалистом плей-офф Чемпионата МХЛ
Комментарии

Сегодня, 5 мая, прошёл один матч 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. В Нижнем Новгороде местная «Чайка» принимала на своём льду ярославский «Локо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Olimpbet МХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
05 мая 2026, вторник. 18:30 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
3 : 5
Локо
Ярославль
1:0 Фёдоров (Пугачёв) – 03:12 (5x5)     2:0 Муханов (Скворцов, Свищёв) – 07:18 (5x5)     2:1 Пустовой (Зилев) – 11:12 (5x5)     2:2 Лутцев (Масленицин) – 19:42 (5x5)     2:3 Пустовой (Дудоров) – 22:44 (5x5)     2:4 Кузнецов (Шлюков) – 39:19 (5x5)     3:4 Сальников (Мишин) – 39:57 (5x5)     3:5 Елезов (Дудоров, Шлюков) – 48:35 (5x4)    

МХК «Локо» выиграл серию со счётом 4-2 и стал первым финалистом плей-офф Чемпионата МХЛ. В финальной серии ярославская команда сыграет с победителем серии МХК «Спартак» — «Авто». Счёт данном противостоянии — 3-2 в пользу красно-белых.

Календарь плей-офф МХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф МХЛ сезона-2025/2026

Напомним, ранее МХК «Спартак» не смог вылететь в Екатеринбург на матч полуфинальной серии Кубка Харламова с «Авто» из-за введения плана «Ковёр» в аэропортах Москвы и Екатеринбурга.

Материалы по теме
МХК «Спартак» не смог вылететь в Екатеринбург на матч полуфинальной серии Кубка Харламова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android