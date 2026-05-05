Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент США Дональд Трамп спросил Ти Джея Оши, кто станет победителем Кубка Стэнли

Президент США Дональд Трамп спросил Ти Джея Оши, кто станет победителем Кубка Стэнли
Комментарии

Президент США Дональд Трамп во время приёма в Белом доме задал вопрос экс-форварду «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джею Оши, кто станет обладателем Кубка Стэнли — 2026.

— Кто выиграет [Кубок Стэнли]?
— Вопрос сложный. Фаворит — «Колорадо», но мне нравится «Миннесота».
— Ладно, посмотрим, — приводит слова Трампа и Оши журналист Аарон Рупар на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, «Колорадо» и «Миннесота» встречаются в серии второго раунда плей-офф НХЛ. Первая встреча в серии получилась результативной. В ней «лавины» одержали победу со счётом 9:6. Следующая встреча состоится в ночь на 6 мая и начнётся в 3:00 мск.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Сумасшедший матч с 15 голами в плей-офф НХЛ! Шедевр Тарасенко не помог «Миннесоте»
Видео
Сумасшедший матч с 15 голами в плей-офф НХЛ! Шедевр Тарасенко не помог «Миннесоте»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android