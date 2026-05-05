Президент США Дональд Трамп спросил Ти Джея Оши, кто станет победителем Кубка Стэнли

Президент США Дональд Трамп во время приёма в Белом доме задал вопрос экс-форварду «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джею Оши, кто станет обладателем Кубка Стэнли — 2026.

— Кто выиграет [Кубок Стэнли]?

— Вопрос сложный. Фаворит — «Колорадо», но мне нравится «Миннесота».

— Ладно, посмотрим, — приводит слова Трампа и Оши журналист Аарон Рупар на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, «Колорадо» и «Миннесота» встречаются в серии второго раунда плей-офф НХЛ. Первая встреча в серии получилась результативной. В ней «лавины» одержали победу со счётом 9:6. Следующая встреча состоится в ночь на 6 мая и начнётся в 3:00 мск.