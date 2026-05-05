Генеральный менеджер «Тампы» высказался о будущем Никиты Кучерова в команде

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа высказался о будущем в команде форварда Никиты Кучерова. Срок соглашения 32-летнего игрока рассчитан до конца сезона-2026/2027. Кэпхит составляет $ 9,5 млн.

«Он феноменальный игрок. Главная причина, почему мы так конкурентоспособны, заключается в том, насколько он хорош как игрок.

Предполагаю, что он останется в нашей организации на очень долгое время, надеюсь, до конца своей карьеры. В своё время мы свяжемся с его агентом. Мы уже провели несколько переговоров относительно того, хочет ли он остаться, и мы бы хотели, чтобы он остался. Когда у нас будет что объявить, мы это сделаем», — цитирует БрисБуа журналист Бенджамин Пирс на своей странице в социальной сети Х.