Крикунов предположил, какой фактор повлияет на победу в серии «Локомотив» — «Авангард»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал, какой фактор может повлиять на победу в полуфинальной серии плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Авангардом» (3-3).
«Весь вопрос в том, кто лучше восстановится. Не секрет, что «Локомотив» в шестом матче потратил гораздо больше сил, чем «Авангард». Как понимаю, они только вечером вылетели в Ярославль, так представьте себе, как они восстанавливаются?» — приводит слова Крикунова Vprognoze.
Седьмая и решающая игра серии состоится в Ярославле, 6 мая. «Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. В финале победитель серии встретится с «Ак Барсом».
