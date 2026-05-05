Крикунов предположил, какой фактор повлияет на победу в серии «Локомотив» — «Авангард»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал, какой фактор может повлиять на победу в полуфинальной серии плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Авангардом» (3-3).

«Весь вопрос в том, кто лучше восстановится. Не секрет, что «Локомотив» в шестом матче потратил гораздо больше сил, чем «Авангард». Как понимаю, они только вечером вылетели в Ярославль, так представьте себе, как они восстанавливаются?» — приводит слова Крикунова Vprognoze.

Седьмая и решающая игра серии состоится в Ярославле, 6 мая. «Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. В финале победитель серии встретится с «Ак Барсом».