Главная Хоккей Новости

Дмитрий Рябыкин: «Авангард» сейчас психологически на самом дне

Дмитрий Рябыкин: «Авангард» сейчас психологически на самом дне
Бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал, что нужно сделать омскому клубу для победы в седьмом матче серии плей-офф с «Локомотивом» (3-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
— Что посоветуете «Авангарду»?
— Это седьмой матч, решающий фактор — не физика, а психология. А Омск сейчас психологически на самом дне.

Очень многое будет зависеть от командного характера и тренерской работы. Сейчас игроков «Авангарда» нужно поддержать, они должны забыть этот кошмар. Ещё ничего не проиграно, одна победа по-прежнему отделяет Омск от финала. Если «Авангард» начнёт в Ярославле с чистого листа, со счёта 0:0 в серии до одной победы, о которой он мечтал весь сезон, шансы команд будут как минимум равны.

— И всё-таки кто теперь фаворит этого полуфинала?
— «Локомотив» играет дома, да ещё на крыльях такой уникальной победы. Понятное дело, что именно он фаворит, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.

