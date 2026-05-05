Дмитрий Рябыкин: «Авангард» сейчас психологически на самом дне

Бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал, что нужно сделать омскому клубу для победы в седьмом матче серии плей-офф с «Локомотивом» (3-3).

— Что посоветуете «Авангарду»?

— Это седьмой матч, решающий фактор — не физика, а психология. А Омск сейчас психологически на самом дне.

Очень многое будет зависеть от командного характера и тренерской работы. Сейчас игроков «Авангарда» нужно поддержать, они должны забыть этот кошмар. Ещё ничего не проиграно, одна победа по-прежнему отделяет Омск от финала. Если «Авангард» начнёт в Ярославле с чистого листа, со счёта 0:0 в серии до одной победы, о которой он мечтал весь сезон, шансы команд будут как минимум равны.

— И всё-таки кто теперь фаворит этого полуфинала?

— «Локомотив» играет дома, да ещё на крыльях такой уникальной победы. Понятное дело, что именно он фаворит, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.