The Athletic: Остон Мэттьюс не уверен, вернётся ли в «Торонто» осенью

Журналист Крис Джонстон в статье на сайте The Athletic поделился информацией о возможном будущем форварда Остона Мэттьюса в «Торонто Мэйпл Лифс».

«У Мэттьюса осталось два года по контракту, но, по данным источников в лиге, он до сих пор не уверен, вернётся ли в «Торонто» осенью.

По словам источников в лиге, на данном этапе Мэттьюсу нужны реальные действия. Прежде чем принять решение о проведении ещё одного сезона в «Торонто», он хочет увидеть состав, который был бы существенно улучшен за счёт обменов и свободных агентов. Речь не идёт о том, чтобы убедить его в каком-то замысловатом плане или о куче расплывчатых обещаний», — написал Джонстон.