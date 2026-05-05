Немецкий экс-защитник «Автомобилиста» завершил карьеру в 38 лет

Немецкий бывший защитник Корбиниан Хольцер завершил карьеру в 38 лет сообщает NHL Alumni на своей странице в социальной сети Х.

Хольцер выступал в КХЛ за «Автомобилист». В сезоне-2020/2021 игрок обороны в регулярке провёл 25 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. В Кубке Гагарина — 2021 Корбиниан сыграл пять встреч, где отдал две передачи.

В НХЛ провёл восемь сезонов, выступая за «Анахайм Дакс», «Нэшвилл Предаторз», «Торонто Мэйпл Лифс». Всего на его счету в Национальной хоккейной лиге 206 матчей, шесть заброшенных шайб и 21 результативная передача с показателем полезности «-13».