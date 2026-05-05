Горбенко: в седьмом матче между «Локомотивом» и «Авангардом» найдутся незаметные герои

Экс-тренер клубов КХЛ Игорь Горбенко поделился ожиданиями от седьмого матча в полуфинальной серии плей-офф «Локомотив» — «Авангард» (3-3).

«Очень интересная и напряжённая серия. Обе команды достойны финала. В этом противостоянии мы видим, насколько важны все компоненты игры: дисциплина и командная работа всех — персонала, тренерского штаба и игроков. Нам только остаётся наслаждаться седьмым матчем!

Конечно, Ярославль воодушевлён победой в шестой игре. Но седьмая встреча особенная, она отличается от предыдущих шести. Все понимают её цену. А цена — это финал кубка! Как это бывает в таких играх, найдутся незаметные герои. И тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы», — цитирует Горбенко Metaratings.