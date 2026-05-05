Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Двукратный обладатель Кубка Гагарина: про Радулова надо снимать отдельное кино!

Двукратный обладатель Кубка Гагарина: про Радулова надо снимать отдельное кино!
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высоко оценил игру и спортивное желание у форварда «Локомотива» Александра Радулова.

— Как вам камбэк «Локомотива» в шестой игре серии с «Авангардом»?
— Это, конечно, безграничная вера в результат! И я даже не скажу, что «Авангард» сыграл плохо.

Радулов принимает участие в этих мероприятиях, он не сдаётся. У человека мотивации выше крыши. Он продолжает играть, не опускает руки. Про него надо снимать отдельное кино! Его настрой, его энергетика, его физическая сила и, самое главное, его движущая сила… На самом деле, это открытие для организации «Локомотив», что Радулов находится у них.

Понятно, что это горе для болельщиков «Авангарда», но даже если не смотреть глазами болельщиков Ярославля, такие матчи — украшение хоккея и украшение лиги. Эта первая серия в этом сезоне, где всё будет решаться в седьмом матче. Слава богу, что такое произошло, — цитирует Конькова «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Если бы не Радулов, мы бы уже были в отпуске». Хартли — о подвиге «Локомотива»
«Если бы не Радулов, мы бы уже были в отпуске». Хартли — о подвиге «Локомотива»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android