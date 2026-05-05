Двукратный обладатель Кубка Гагарина: про Радулова надо снимать отдельное кино!

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высоко оценил игру и спортивное желание у форварда «Локомотива» Александра Радулова.

— Как вам камбэк «Локомотива» в шестой игре серии с «Авангардом»?

— Это, конечно, безграничная вера в результат! И я даже не скажу, что «Авангард» сыграл плохо.

Радулов принимает участие в этих мероприятиях, он не сдаётся. У человека мотивации выше крыши. Он продолжает играть, не опускает руки. Про него надо снимать отдельное кино! Его настрой, его энергетика, его физическая сила и, самое главное, его движущая сила… На самом деле, это открытие для организации «Локомотив», что Радулов находится у них.

Понятно, что это горе для болельщиков «Авангарда», но даже если не смотреть глазами болельщиков Ярославля, такие матчи — украшение хоккея и украшение лиги. Эта первая серия в этом сезоне, где всё будет решаться в седьмом матче. Слава богу, что такое произошло, — цитирует Конькова «Матч ТВ».