Шестой матч серии 1/2 финала Кубка Харламова «Авто» — МХК «Спартак» перенесён на 7 мая

Пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги сообщила о переносе шестого матча серии 1/2 финала Кубка Харламова «Авто» – МХК «Спартак» на 7 мая.

«В связи с форс-мажорными обстоятельствами (временное ограничение полётов гражданской авиации) МХК «Спартак» не может вовремя прибыть в Екатеринбург на игру № 61 второго этапа OLIMPBET чемпионата Молодёжной хоккейной лиги с «Авто». В соответствии с п. 2 ст. 61 спортивного регламента МХЛ лига приняла решение о переносе матча с 6 на 7 мая 2026 года. Начало встречи − в 18:30 мск (16:30 мск). Если в серии потребуется седьмая игра, о дате и времени её проведения будет объявлено дополнительно», — сказано в сообщении пресс-службы МХЛ.