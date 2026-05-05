Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шестой матч серии 1/2 финала Кубка Харламова «Авто» — МХК «Спартак» перенесён на 7 мая

Шестой матч серии 1/2 финала Кубка Харламова «Авто» — МХК «Спартак» перенесён на 7 мая
Комментарии

Пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги сообщила о переносе шестого матча серии 1/2 финала Кубка Харламова «Авто» – МХК «Спартак» на 7 мая.

Olimpbet МХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
06 мая 2026, среда. 16:30 МСК
Авто
Екатеринбург
Не начался
МХК Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В связи с форс-мажорными обстоятельствами (временное ограничение полётов гражданской авиации) МХК «Спартак» не может вовремя прибыть в Екатеринбург на игру № 61 второго этапа OLIMPBET чемпионата Молодёжной хоккейной лиги с «Авто». В соответствии с п. 2 ст. 61 спортивного регламента МХЛ лига приняла решение о переносе матча с 6 на 7 мая 2026 года. Начало встречи − в 18:30 мск (16:30 мск). Если в серии потребуется седьмая игра, о дате и времени её проведения будет объявлено дополнительно», — сказано в сообщении пресс-службы МХЛ.

Материалы по теме
МХК «Спартак» не смог вылететь в Екатеринбург на матч полуфинальной серии Кубка Харламова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android