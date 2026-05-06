Российский хоккеист Иван Демидов вошел в финальную тройку претендентов на «Колдер Трофи»

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов вошел в финальную тройку претендентов на «Колдер Трофи». Об этом сообщает пресс‑служба НХЛ.

Награда вручается лучшему новичку лиги по итогам регулярного сезона НХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате Демидов набрал 62 (19 голов+43 передачи) очка в 82 играх.

20-летнему российскому хоккеисту составят конкуренцию два канадских хоккеиста: 18-летний защитник «Нью‑Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер (59 (23+36) очков в 82 матчах) и 20-летний нападающий «Анахайм Дакс» Беккет Сеннеке (60 (23+37) в 82 играх).

Команда Шефера в плей-офф не вышла, а Демидов и Сеннеке играют в Кубке Стэнли, провели по семь матчей и набрали по одному очку (у Ивана ассист, а у Беккета гол).