Стало известно, под какими номерами клубы будут выбирать на драфте НХЛ-2026

В НХЛ состоялась лотерея драфта 2026 года, определившая порядок выбора для клубов лиги.

Порядок проведения каждого раунда определяется порядком, в котором команды завершили регулярный сезон 2025–2026 и плей-офф Кубка Стэнли 2026, но порядок проведения первого раунда был изменен по результатам драфт-лотереи, состоявшейся во вторник.

«Торонто Мэйпл Лифс» выиграли первый раунд, а «Сан-Хосе Шаркс» — второй.

Вот как выглядят первые 16 команд первого раунда после драфт-лотереи:

«Торонто» «Сан-Хосе» «Ванкувер» «Чикаго» «Рейнджерс» «Калгари» «Сиэттл» «Виннипег» «Флорида» «Нэшвилл» «Сент-Луис» «Нью-Джерси» «Айлендерс» «Коламбус» «Сент-Луис» (от «Детройта») «Вашингтон»

64-й драфт НХЛ пройдет на домашней арене «Баффало» 26-27 июня.