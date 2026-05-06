Стало известно, под какими номерами клубы будут выбирать на драфте НХЛ-2026

В НХЛ состоялась лотерея драфта 2026 года, определившая порядок выбора для клубов лиги.

Порядок проведения каждого раунда определяется порядком, в котором команды завершили регулярный сезон 2025–2026 и плей-офф Кубка Стэнли 2026, но порядок проведения первого раунда был изменен по результатам драфт-лотереи, состоявшейся во вторник.

«Торонто Мэйпл Лифс» выиграли первый раунд, а «Сан-Хосе Шаркс» — второй.

Вот как выглядят первые 16 команд первого раунда после драфт-лотереи:

  1. «Торонто»
  2. «Сан-Хосе»
  3. «Ванкувер»
  4. «Чикаго»
  5. «Рейнджерс»
  6. «Калгари»
  7. «Сиэттл»
  8. «Виннипег»
  9. «Флорида»
  10. «Нэшвилл»
  11. «Сент-Луис»
  12. «Нью-Джерси»
  13. «Айлендерс»
  14. «Коламбус»
  15. «Сент-Луис» (от «Детройта»)
  16. «Вашингтон»

64-й драфт НХЛ пройдет на домашней арене «Баффало» 26-27 июня.

