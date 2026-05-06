Стало известно, под какими номерами клубы будут выбирать на драфте НХЛ-2026
В НХЛ состоялась лотерея драфта 2026 года, определившая порядок выбора для клубов лиги.
Порядок проведения каждого раунда определяется порядком, в котором команды завершили регулярный сезон 2025–2026 и плей-офф Кубка Стэнли 2026, но порядок проведения первого раунда был изменен по результатам драфт-лотереи, состоявшейся во вторник.
«Торонто Мэйпл Лифс» выиграли первый раунд, а «Сан-Хосе Шаркс» — второй.
Вот как выглядят первые 16 команд первого раунда после драфт-лотереи:
- «Торонто»
- «Сан-Хосе»
- «Ванкувер»
- «Чикаго»
- «Рейнджерс»
- «Калгари»
- «Сиэттл»
- «Виннипег»
- «Флорида»
- «Нэшвилл»
- «Сент-Луис»
- «Нью-Джерси»
- «Айлендерс»
- «Коламбус»
- «Сент-Луис» (от «Детройта»)
- «Вашингтон»
64-й драфт НХЛ пройдет на домашней арене «Баффало» 26-27 июня.
