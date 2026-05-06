Видео третьей шайбы Кирилла Капризова в текущем плей-офф НХЛ

В эти минуты на льду «Болл-Арены» (Денвер, США) проходит второй матч 1/4 финала плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Миннесоту Уайлд». На исходе третьей минуты встречи заброшенной шайбой отметился форвард гостей Кирилл Капризов, сравняв счёт в матче.

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 2:1 в пользу «Эвеланш».

Для россиянина этот гол стал третьим в текущем плей-офф. Всего на его счету 11 (3 гола+8 передач) очков в восьми матчах Кубка Стэнли-2026.

Счёт в серии на данный момент 1-0 в пользу «Колорадо».

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/2026 Капризов провёл 78 матчей, в которых записал на свой счёт 45 голов и 44 результативные передачи.