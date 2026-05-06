Капризов и Нечас забили с разницей в 6 секунд, едва не установив рекорд КС всех времён

В эти минуты на льду «Болл-Арены» (Денвер, США) проходит второй матч 1/4 финала плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Миннесоту Уайлд». На исходе третьей минуты встречи заброшенными шайбами отметились форвард хозяев Мартин Нечас и нападающий гостей Кирилл Капризов, который сравнял счёт в матче.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Нечас и Капризов забили с разницей в шесть секунд, показав второй по скорости результат в матчах, где команды потратили меньше всего времени на голы друг другу голам в истории Кубка Стэнли.

Список матчей данного рейтинга:

5 секунд: «Оттава Сенаторз» — «Монреаль Канадиенс» (1-й матч полуфинала НХЛ 1919 года);

5 секунд: «Чикаго Блэкхоукс» — «Детройт Ред Уингз» (5-й матч полуфинала 1965 года);

5 секунд: «Питтсбург Пингвинз» — «Баффало Сэйбрз» (3-й матч полуфинала НХЛ 1979 года);

5 секунд: «Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз» (3-й матч 1-го раунда 2018 года);

6 секунд: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Чикаго Блэкхоукс» (3-й матч четвертьфинала 1968 года);

6 секунд: «Бостон Брюинз» — «Монреаль Канадиенс» (3-й матч четвертьфинала 1994 года);

6 секунд: «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз» (2-й матч четвертьфинала 2012 года).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 3:1 в пользу «Эвеланш». Для россиянина этот гол стал третьим в текущем плей-офф. Нечас забил впервые в текущем плей-офф НХЛ. Счёт в серии на данный момент 1-0 в пользу «Колорадо».