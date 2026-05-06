Маккиннон установил рекорд франшизы «Колорадо» по числу периодов с 2+ очками в плей-офф

Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отметился двумя результативными передачами в первом периоде второго матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026, который проходит в эти минуты с «Миннесотой Уайлд», и установил рекорд франшизы по числу периодов с двумя и более очками.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, канадский нападающий записал на свой счёт 21-й период в плей-офф НХЛ с несколькими очками, обогнав Джо Сакика (20) по этому показателю в истории «Колорадо Эвеланш»/«Квебек Нордикс». Это лучший результат в истории франшизы в Кубке Стэнли.
В эти минуты идёт второй период встречи, счёт 3:1 в пользу «Колорадо». Всего в текущем сезоне Маккиннон провёл шесть неполных матчей Кубка Стэнли, в которых забил три гола и отдал шесть ассистов.
- 6 мая 2026
