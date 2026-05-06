Колорадо Эвеланш — Миннесота Уайлд, результат матча 6 мая 2026, счёт 5:2, плей-офф НХЛ 2025/2026, Кубок Стэнли

Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Миннесоту», у Капризова гол, у Юрова ассист
В ночь с 5 на 6 мая завершился второй матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Колорадо Эвеланш» и «Миннесотой Уайлд». Встреча проходила на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Нечас (Маккиннон, Кулак) – 02:51     1:1 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 02:57     2:1 Ландеског (Маккиннон, Нечас) – 08:24 (pp)     3:1 Руа (Колтон, Нельсон) – 21:24     4:1 Маккиннон (Кадри, Ландеског) – 53:18 (pp)     4:2 Юханссон (Юров, Хант) – 54:33     5:2 Ничушкин (Кулак) – 59:55    

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Колорадо».

В составе хозяев шайбы забросили Мартин Нечас, Габриэль Ландеског, Николя Руа. Канадский нападающий Натан Маккиннон набрал три очка (1 гол и 2 передачи). Российский форвард Валерий Ничушкин забил в пустые ворота.

В составе гостей голы записали на свой счёт российский нападающий Кирилл Капризов и Маркус Юханссон. Россиянин Данила Юров оформил ассист.

Российские хоккеисты Яков Тренин и Владимир Тарасенко (оба «Уайлд») результативными действиями не отметились.

Теперь серия переезжает в Сент-Пол. Следующий матч состоится 10 мая.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
