Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Миннесоту», у Капризова гол, у Юрова ассист

В ночь с 5 на 6 мая завершился второй матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Колорадо Эвеланш» и «Миннесотой Уайлд». Встреча проходила на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Колорадо».

В составе хозяев шайбы забросили Мартин Нечас, Габриэль Ландеског, Николя Руа. Канадский нападающий Натан Маккиннон набрал три очка (1 гол и 2 передачи). Российский форвард Валерий Ничушкин забил в пустые ворота.

В составе гостей голы записали на свой счёт российский нападающий Кирилл Капризов и Маркус Юханссон. Россиянин Данила Юров оформил ассист.

Российские хоккеисты Яков Тренин и Владимир Тарасенко (оба «Уайлд») результативными действиями не отметились.

Теперь серия переезжает в Сент-Пол. Следующий матч состоится 10 мая.