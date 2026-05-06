Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Миннесоту», у Капризова гол, у Юрова ассист

В ночь с 5 на 6 мая завершился второй матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Колорадо Эвеланш» и «Миннесотой Уайлд». Встреча проходила на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Колорадо».
В составе хозяев шайбы забросили Мартин Нечас, Габриэль Ландеског, Николя Руа. Канадский нападающий Натан Маккиннон набрал три очка (1 гол и 2 передачи). Российский форвард Валерий Ничушкин забил в пустые ворота.
В составе гостей голы записали на свой счёт российский нападающий Кирилл Капризов и Маркус Юханссон. Россиянин Данила Юров оформил ассист.
Российские хоккеисты Яков Тренин и Владимир Тарасенко (оба «Уайлд») результативными действиями не отметились.
Теперь серия переезжает в Сент-Пол. Следующий матч состоится 10 мая.
