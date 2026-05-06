«Колорадо» показал третий результат по шайбам в первых двух матчах серии КС за 40 лет
«Колорадо Эвеланш» в первых двух матчах серии второго раунда Кубка Стэнли — 2026 с «Миннесотой Уайлд» забросил 14 шайб.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Колорадо» показал третий результат по шайбам в первых двух матчах серии плей-офф с 1986 года. Больше «лавин» в истории лиги забрасывали только «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз» — по 15 шайб.
В ночь с 5 на 6 мая завершился второй матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Колорадо Эвеланш» и «Миннесота Уайлд». Встреча проходила на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Нечас (Маккиннон, Кулак) – 02:51 1:1 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 02:57 2:1 Ландеског (Маккиннон, Нечас) – 08:24 (pp) 3:1 Руа (Колтон, Нельсон) – 21:24 4:1 Маккиннон (Кадри, Ландеског) – 53:18 (pp) 4:2 Юханссон (Юров, Хант) – 54:33 5:2 Ничушкин (Кулак, Бёрнс) – 59:55
