«Колорадо» показал третий результат по шайбам в первых двух матчах серии КС за 40 лет

«Колорадо Эвеланш» в первых двух матчах серии второго раунда Кубка Стэнли — 2026 с «Миннесотой Уайлд» забросил 14 шайб.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Колорадо» показал третий результат по шайбам в первых двух матчах серии плей-офф с 1986 года. Больше «лавин» в истории лиги забрасывали только «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз» — по 15 шайб.

В ночь с 5 на 6 мая завершился второй матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Колорадо Эвеланш» и «Миннесота Уайлд». Встреча проходила на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Нечас (Маккиннон, Кулак) – 02:51     1:1 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 02:57     2:1 Ландеског (Маккиннон, Нечас) – 08:24 (pp)     3:1 Руа (Колтон, Нельсон) – 21:24     4:1 Маккиннон (Кадри, Ландеског) – 53:18 (pp)     4:2 Юханссон (Юров, Хант) – 54:33     5:2 Ничушкин (Кулак, Бёрнс) – 59:55    
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
