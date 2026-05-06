«Колорадо» показал третий результат по шайбам в первых двух матчах серии КС за 40 лет

«Колорадо Эвеланш» в первых двух матчах серии второго раунда Кубка Стэнли — 2026 с «Миннесотой Уайлд» забросил 14 шайб.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Колорадо» показал третий результат по шайбам в первых двух матчах серии плей-офф с 1986 года. Больше «лавин» в истории лиги забрасывали только «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз» — по 15 шайб.

В ночь с 5 на 6 мая завершился второй матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Колорадо Эвеланш» и «Миннесота Уайлд». Встреча проходила на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.