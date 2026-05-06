«Локомотив» — «Авангард»: во сколько начало матча серии плей-офф КХЛ, где смотреть

Сегодня, 6 мая, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт седьмой, решающий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет омский «Авангард». Встреча начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии равный — 3-3. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

В трёх матчах текущей серии Кубка Гагарина «Авангард» победил со счётом 5:2, 3:1, 2:0. «Локомотив» трижды выиграл со счётом 4:2, 4:0, 3:2 ОТ. Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года.