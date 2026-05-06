Впервые за 40 лет хоккеисты «Монреаля» номинированы на «Колдер Трофи» два сезона подряд

Впервые за 40 лет хоккеисты «Монреаля» номинированы на «Колдер Трофи» два сезона подряд
Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов вошёл в финальную тройку претендентов на «Колдер Трофи». Награда вручается лучшему новичку лиги по итогам регулярного сезона НХЛ.

Как сообщает Sportsnet Stats на своей странице в социальной сети Х, впервые за 40 лет хоккеисты «Монреаля» номинированы на «Колдер Трофи» два сезона подряд. Последний раз такое случалось в сезонах-1984/1985, 1985/1986. В прошлом сезоне приз лучшему новичку лиги выиграл защитник канадского клуба Лэйн Хатсон.

В тройку претендентов на «Колдер Трофи» текущего сезона также вошли защитник «Нью‑Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер и нападающий «Анахайм Дакс» Беккетт Сеннеке.

