Впервые за 40 лет хоккеисты «Монреаля» номинированы на «Колдер Трофи» два сезона подряд

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов вошёл в финальную тройку претендентов на «Колдер Трофи». Награда вручается лучшему новичку лиги по итогам регулярного сезона НХЛ.

Как сообщает Sportsnet Stats на своей странице в социальной сети Х, впервые за 40 лет хоккеисты «Монреаля» номинированы на «Колдер Трофи» два сезона подряд. Последний раз такое случалось в сезонах-1984/1985, 1985/1986. В прошлом сезоне приз лучшему новичку лиги выиграл защитник канадского клуба Лэйн Хатсон.

В тройку претендентов на «Колдер Трофи» текущего сезона также вошли защитник «Нью‑Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер и нападающий «Анахайм Дакс» Беккетт Сеннеке.