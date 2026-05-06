Кирилл Капризов и Куинн Хьюз лидируют в гонке бомбардиров Кубка Стэнли — 2026

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

На счету 29-летнего россиянина стало 11 (3+8) очков в восьми играх текущего плей-офф НХЛ при показателе полезности «+8». Он делит первое место в гонке бомбардиров розыгрыша с одноклубником Куинном Хьюзом (11 (3+8) очков).

В ночь с 5 на 6 мая завершился второй матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Колорадо Эвеланш» и «Миннесота Уайлд». Встреча проходила на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.