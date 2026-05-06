Маккиннон о плей-офф: в регулярке можно немного расслабиться, но сейчас важна каждая смена

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон рассказал о настрое в команде в играх текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

«Думаю, с годами мы поняли, что не обязательно набирать очки, чтобы помочь команде. Думаю, в течение регулярки можно немного расслабиться, но сейчас важна каждая смена. Всё может пойти не по плану, но я считаю, что главное — это настрой. Это всё, о чём можно просить себя и партнёров по команде. Просто настраиваться на игру и думать о команде. Сейчас такое время», — приводит слова Маккиннона сайт НХЛ.

В ночь с 5 на 6 мая завершился второй матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Колорадо Эвеланш» и «Миннесота Уайлд». Встреча проходила на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.