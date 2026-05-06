Борис Михайлов: серия «Локомотив» — «Авангард» — лучшая в этом плей-офф КХЛ по напряжению

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о ходе серии 1/2 финала плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Авангардом» (3-3).

«После прошлой игры сейчас преимущество психологическое и любое, конечно, у «Локомотива». Играют у себя дома, самое главное, этим преимуществом воспользоваться, поймать инициативу. Обе команды будут играть на победу, любая ошибка на вес золота.

По напряжению это лучшая серия в этом плей-офф. Мне просто непонятно, почему тренер «Авангарда» после первой пропущенной шайбы не взял тайм-аут. Если будут такие ошибки, вряд ли что-то выйдет толковое. С моей точки зрения, игра будет аккуратная, все будут очень внимательны», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.