Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Козлов покинул московское «Динамо»

Вячеслав Козлов покинул московское «Динамо»
Комментарии

Вячеслав Козлов покинул московское «Динамо». Соглашение со специалистом расторгнуто по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

«Вячеслав Козлов работал старшим тренером в штабе бело-голубых с 2021 года, в сезоне-2025/2026 стал исполняющим обязанности главного тренера команды, а затем был утверждён в качестве главного тренера московского «Динамо». Хоккейный клуб «Динамо» благодарит Вячеслава Анатольевича за работу и желает специалисту успехов в тренерской карьере и дальнейших начинаниях», — сказано в сообщении клуба.

Напомним, новым главным тренером московского «Динамо» стал Леонид Тамбиев.

Материалы по теме
Сенсация от «Динамо». Новый тренер — Тамбиев. А не Ротенберг и даже не Козлов
Сенсация от «Динамо». Новый тренер — Тамбиев. А не Ротенберг и даже не Козлов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android