Вячеслав Козлов покинул московское «Динамо». Соглашение со специалистом расторгнуто по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

«Вячеслав Козлов работал старшим тренером в штабе бело-голубых с 2021 года, в сезоне-2025/2026 стал исполняющим обязанности главного тренера команды, а затем был утверждён в качестве главного тренера московского «Динамо». Хоккейный клуб «Динамо» благодарит Вячеслава Анатольевича за работу и желает специалисту успехов в тренерской карьере и дальнейших начинаниях», — сказано в сообщении клуба.

Напомним, новым главным тренером московского «Динамо» стал Леонид Тамбиев.