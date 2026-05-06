Вячеслав Быков поделился ожиданиями от седьмого матча серии «Локомотив» — «Авангард»

Бывший главный тренер сборной России и ряда клубов Континентальной хоккейной лиги Вячеслав Быков поделился ожиданиями от седьмого, решающего матча серии «Локомотив» — «Авангард» (3-3).

«Не возьмусь предсказать победителя седьмого матча «Локомотив» — «Авангард». Обе команды способны стать победителем, есть опыт игр в финале. Это даёт надежду на интересный бескомпромиссный финал КХЛ! Любые нюансы и детали будут иметь важную роль. Совладать и контролировать эмоции, пользоваться своими сильными качествами и использовать слабые стороны игры соперника.

Сильнейший поднимет Кубок Гагарина над головой! Любителям и болельщикам хоккея желаю интересного, захватывающего и запоминающегося матча!» — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.