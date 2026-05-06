Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тимкин — о Малкине: Бирюков постоянно с ним на связи, «Металлург» его поддерживает

Тимкин — о Малкине: Бирюков постоянно с ним на связи, «Металлург» его поддерживает
Комментарии

Экс-нападающий «Металлурга», СКА, «Салавата Юлаева», «Витязя» и «Авангарда», ассистент главного тренера «Стальных Лис» Евгений Тимкин рассказал про общение руководства магнитогорского клуба с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным.

– Есть магнитогорское братство между выпускниками школы «Металлурга»? В любом случае город небольшой и все друг друга знают.
– В принципе, есть такое, мы все друг с другом общаемся, постоянно при работе, на месте. Все, с кем я играл – все при деле. «Металлург» никого не забывает, старается, как и мы – «Металлург».

– С Евгением Малкиным на связи?
– Лично я — нет, мы не знакомы близко, я с ним не играл, не пересекался. Но я знаю, что руководство клуба, наш спортивный директор Евгений Бирюков с ним постоянно на связи, он нас поддерживает, и «Металлург» всегда его поддерживает.

— Сейчас у Малкина завершается текущий контракт с «Питтсбургом». На ваш взгляд, уже пора вернуться в родной город либо стоит ещё поиграть в НХЛ?
— Тут ему решать, не в моих правилах советовать. Только он сам и его семья знают, как Жене будет лучше. Но «Металлург» и весь город Магнитогорск всегда его ждут, — сказал Тимкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Евгением Тимкиным читайте на «Чемпионате»:
«Магнитогорск всегда ждёт Малкина». Автор «золотого» гола «Металлурга» тренирует в МХЛ
Эксклюзив
«Магнитогорск всегда ждёт Малкина». Автор «золотого» гола «Металлурга» тренирует в МХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android