Бывший нападающий «Металлурга» Тимкин рассказал о работе тренером в МХЛ

Экс-нападающий «Металлурга», СКА, «Салавата Юлаева», «Витязя» и «Авангарда», ассистент главного тренера «Стальных Лис» Евгений Тимкин рассказал о работе в МХЛ.

– Вы сейчас трудитесь ассистентом главного тренера в «Стальных Лисах». Как проходит ваша работа?

– Я в середине этого сезона только начал работать полноценно с командой, потихоньку вливаюсь. Это для меня начало тренерского пути, в прошлом году я возглавлял команду в чемпионате КХЛ 3х3, тоже большой опыт получил, сейчас в «Стальных Лисах» помогаю Дмитрию Казионову. Как и сам набираюсь опыта, так и делюсь накопленным мною опытом с молодыми ребятами. Стараюсь максимально быть полезным.

– У вас большие амбиции на тренерском мостике?

– Для меня главное, что я получаю удовольствие от этой работы, и пока я получаю от неё удовольствие – буду работать.

– В голове сложно было переключиться с мышления игрока на тренерский мостик? Для многих это представляет трудность.

– Честно говоря, у меня всё прошло абсолютно спокойно, когда встал на тренерский мостик, сразу понял – я наигрался, — сказал Тимкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.