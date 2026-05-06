Тренер «Стальных Лис» Тимкин высказался о прогрессе Фёдорова и Нечаева

Экс-нападающий «Металлурга», СКА, «Салавата Юлаева», «Витязя» и «Авангарда», ассистент главного тренера «Стальных Лис» Евгений Тимкин рассказал о прогрессе нападающих Михаила Фёдорова и Игоря Нечаева.

– Мы видим, как воспитанники магнитогорской молодёжки здорово играют в плей-офф уже и за первую команду. В чём секрет успеха тех же Михаила Фёдорова, Игоря Нечаева?
– Отличные ребята, талантливые, самое главное, трудолюбивые. Правильный подход к делу, к жизни, к хоккею – это основа всего.

– В чём в принципе главный секрет успеха магнитогорской школы? При скромном размере города – огромные успехи и воспитанники по всей стране.
– Во-первых, условия созданы в Магнитогорске отличные для развития молодого игрока. Руководство клуба старается сделать всё лучшее для ребят, ничего не мешает игре, только наоборот, всё, что нужно, делается. Очень комфортно работать в таких условиях, и как тренер это также отмечу.

– Что для вас будет более важным и первостепенным — борьба за Кубок Харламова или подготовка молодых ребят для первой команды?
– Всё важно в равной степени. Без одного не может быть второго. Нужно и результаты давать, мы все спортсмены, играем на победу, но и про развитие ребят не забывать. Как раз через победы и идёт это развитие, — сказал Тимкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Евгением Тимкиным читайте на «Чемпионате»:
