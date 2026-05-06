Тимкин — о Разине: красивый атакующий хоккей, приятно смотреть за такой игрой

Экс-нападающий «Металлурга», СКА, «Салавата Юлаева», «Витязя» и «Авангарда», ассистент главного тренера «Стальных Лис» Евгений Тимкин рассказал про работу Андрея Разина на посту наставника магнитогорского клуба.

– Удавалось следить за ходом плей-офф «Металлурга»?

– Конечно, все мы следили, болели. Напряжённые матчи были, хороший хоккей, интересно смотреть. Сейчас уже начинаешь смотреть хоккей немного с другой стороны, не как игрок, болельщик, а смотришь, скорее, кто какие тактики использует, учишься чему-то сам.

– Андрей Разин в каком-то смысле пытается возродить традиции советской школы хоккея. Вам импонирует тот стиль, в котором действует его команда?

– Они играют в красивый атакующий хоккей, тут нет никакого секрета. Андрей Владимирович постоянно об этом говорит, если у ребят есть технические данные, возможность креативно действовать в атаке – это же здорово. Приятно смотреть за такой игрой, — сказал Тимкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.