Тренер «Стальных Лис» Тимкин рассказал о задачах клубной системы «Металлурга»

Экс-нападающий «Металлурга», СКА, «Салавата Юлаева», «Витязя» и «Авангарда», ассистент главного тренера «Стальных Лис» Евгений Тимкин рассказал о задачах клубной системы магнитогорского клуба.

«Я стараюсь смотреть в первую очередь на наши команды, у нас система «Металлурга», и стараемся играть в каком-то общем стиле. Понятное дело, у всех есть определённые особенности, и «Металлург» играет по-своему, и мы в «Стальных Лисах», и «Магнитка».

Но какой-то общий знаменатель важно иметь, начиная ещё с юношеского хоккея. Стараемся подводить ребят такими, чтобы они были уже готовыми к требованиям в том числе и Андрея Владимировича, легко вливались в старший коллектив», — сказал Тимкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.