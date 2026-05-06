Автор «золотого» гола Кубка Гагарина — 2016 Тимкин вспомнил свою шайбу в ворота ЦСКА

Экс-нападающий «Металлурга», СКА, «Салавата Юлаева», «Витязя» и «Авангарда», ассистент главного тренера «Стальных Лис» Евгений Тимкин вспомнил свою заброшенную шайбу в ворота ЦСКА в финале Кубка Гагарина — 2016 во время выступления за магнитогорский клуб.

– Самый памятный матч – решающая игра финала с ЦСКА? Вы же забили тогда «золотой» гол.

– Может, и так. Но голы голами, самое памятное, когда поднимаешь кубок. Вот это больше всего запомнилось, главное, что тогда победили.

– Часто пересматриваете эту шайбу?

– Смотрел, конечно, повторы, но не сказать, чтобы часто пересматривал. Не скажу, как часто смотрел это видео, сам этот матч.

– Сама шайба лежит дома на самом почётном месте?

– А у меня её и вовсе нет, мне её не передали! Так бы я, конечно, её сохранил, — сказал Тимкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.