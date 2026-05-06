Автор «золотого» гола Кубка Гагарина — 2016 Тимкин вспомнил свою шайбу в ворота ЦСКА

Экс-нападающий «Металлурга», СКА, «Салавата Юлаева», «Витязя» и «Авангарда», ассистент главного тренера «Стальных Лис» Евгений Тимкин вспомнил свою заброшенную шайбу в ворота ЦСКА в финале Кубка Гагарина — 2016 во время выступления за магнитогорский клуб.

КХЛ - плей-офф . Финал Чемпионата. 7-й матч
19 апреля 2016, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Тимкин (Ли) – 12:55 (5x5)     1:1 Мамин (Киселевич, Плэтт) – 35:54 (5x5)     1:2 Ли (Зарипов, Коварж) – 38:57 (5x5)     1:3 Тимкин – 59:17 (en)    

– Самый памятный матч – решающая игра финала с ЦСКА? Вы же забили тогда «золотой» гол.
– Может, и так. Но голы голами, самое памятное, когда поднимаешь кубок. Вот это больше всего запомнилось, главное, что тогда победили.

– Часто пересматриваете эту шайбу?
– Смотрел, конечно, повторы, но не сказать, чтобы часто пересматривал. Не скажу, как часто смотрел это видео, сам этот матч.

– Сама шайба лежит дома на самом почётном месте?
– А у меня её и вовсе нет, мне её не передали! Так бы я, конечно, её сохранил, — сказал Тимкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Евгением Тимкиным читайте на «Чемпионате»:
«Магнитогорск всегда ждёт Малкина». Автор «золотого» гола «Металлурга» тренирует в МХЛ
