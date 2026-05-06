Тимкин — о конкуренции в КХЛ: разрывы всё равно есть, есть признанные лидеры

Экс-нападающий «Металлурга», СКА, «Салавата Юлаева», «Витязя» и «Авангарда», ассистент главного тренера «Стальных Лис» Евгений Тимкин высказался о конкуренции в КХЛ.

– Есть ощущение, что сейчас конкуренция в КХЛ после введения потолка зарплат стала выше, выиграть Кубок Гагарина стало сложнее, команды подравнялись по своему уровню. Вы с этим согласны?

– Как сказать, мне кажется, что не особо многое изменилось. Определённые разрывы всё равно есть, если посмотрим на полуфиналистов, кто попал в медали даже, есть, как мне кажется, признанные лидеры, те, на кого все рассчитывают, кого мы привыкли видеть в поздних стадиях плей-офф, и команды, которые редко играют в полуфинале, финале. Хоть и стремятся достичь результата, — сказал Тимкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.