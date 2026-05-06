Экс-нападающий СКА и «Металлурга» Тимкин высказался о создании ветеранской лиги КХЛ

Экс-нападающий «Металлурга», СКА, «Салавата Юлаева», «Витязя» и «Авангарда», ассистент главного тренера «Стальных Лис» Евгений Тимкин высказался о создании ветеранской лиги КХЛ.

– Во время этого плей-офф в Казани активно продвигают историю с матчами ветеранов: сначала были игры с легендами «Трактора», во время полуфинала – встречи с легендами «Металлурга». Что вы думаете об этой инициативе?

– На самом деле, отличная идея, здорово просто даже собраться, пообщаться друг с другом, ностальгия сразу такая нахлынула на всех. Всё-таки выходить в майке родного клуба при болельщиках что в Магнитогорске, что в Казани – одно удовольствие. Отличная атмосфера, большое спасибо всем, кто организовал этот матч, болельщикам спасибо за поддержку.

– Как давно выходили на лёд? Наверняка уже забытое было чувство?

– Если так подумать, то уже практически год, как не катался. Один раз съездил в Орск на матч Владислава Каменева, он проводил игру в честь своего деда. Отыграл там, потом вообще на лёд не выходил.

– Данис Зарипов планирует развить эту тему до полноценной ветеранской лиги. В этом есть смысл?

– Почему нет, я думаю все игроки поддержат, много кто захочет поиграть, поучаствовать, вспомнить молодость. Главное, чтобы был интерес, чтобы его поддержали на высшем уровне, в руководстве лиги, руководители клубов. Это дань уважения к легендам, ветеранам. Если есть такая возможность – только здорово, — сказал Тимкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.