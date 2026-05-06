Маккиннон вышел на второе место по голам в плей-офф в истории организации «Колорадо»

Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон набрал 3 (1+2) очка во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой Уайлд». За карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли форвард набрал 135 (59+76) очков в 101 игре.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Маккиннон вышел на чистое второе место среди лучших снайперов организации «Колорадо» в плей-офф, обойдя Петера Форсберга (58 шайб в 140 играх). Рекорд франшизы — у Джо Сакика (84 шайбы в 172 матчах).

В ночь с 5 на 6 мая завершился второй матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Колорадо Эвеланш» и «Миннесота Уайлд». Встреча проходила на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.