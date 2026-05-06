Защитник Фёдор Гордеев продлил контракт с «Сибирью»

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый односторонний контракт сроком на один год с 27-летним защитником Фёдором Гордеевым. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

В КХЛ Фёдор выступал только за «Сибирь»: на его счету 127 матчей, шесть заброшенных шайб и 24 результативные передачи с показателем полезности «-34».

В прошедшем регулярном сезоне «Сибирь» набрала 69 очков после 68 встреч и заняла восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф команда уступила «Металлургу» со счётом 1-4 в серии.

Ранее новосибирский клуб подписал контракты с двумя нападающими.

