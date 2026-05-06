Главная Хоккей Новости

Только одна пара в КХЛ имела столько же седьмых матчей, сколько «Локомотив» — «Авангард»

Только одна пара в КХЛ имела столько же седьмых матчей, сколько «Локомотив» — «Авангард»
Континентальная хоккейная лига перед седьмым матчем в серии 1/2 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (3-3) представила статистические данные решающих игр.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» и «Авангард» играют между собой третий год подряд и третий год подряд всё решится в седьмой игре. Только в серии СКА – ЦСКА седьмые матчи были три раза, но они случились в 2015, 2019 и 2022 годах. У текущих соперников такое произойдёт третий год подряд.

«Авангард» в 12-й раз проведёт седьмой матч, текущий баланс побед и поражений – 4-7. В гостях омичи выиграли только один из четырёх седьмых матчей, в той самой серии с «Ак Барсом», когда побеждали только гости.

«Локомотив» восемь раз играл седьмые матчи и выиграл только половину из них. При этом ярославцы дома провели только две встречи и в обеих одержали победу – в первом раунде 2011 года над минским «Динамо» и в прошлом году в 1/4 финала над «Авангардом».

