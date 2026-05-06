Фетисов: Демидов оправдывает ожидания со стороны «Монреаля» и болельщиков

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов оценил попадание нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова в список номинантов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона.

«Надо поздравить Ивана, надеюсь, что он получит «Колдер Трофи». Его ждали в прошлом году в «Монреале», тогда вокруг него был серьёзный ажиотаж. Похоже, он оправдывает ожидания со стороны команды и болельщиков», — приводит слова Фетисова ТАСС.

В минувшем регулярном чемпионате Демидов набрал 62 (19 голов+43 передачи) очка в 82 играх. В тройку претендентов на «Колдер Трофи» текущего сезона также вошли защитник «Нью‑Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер и нападающий «Анахайм Дакс» Беккетт Сеннеке.

