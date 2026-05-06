Нападающий «Металлурга» Канцеров может перейти в «Чикаго» в следующем сезоне

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон рассматривает вариант подписания контракта с российским нападающим «Металлурга» Романом Канцеровым. Об этом сообщает журналист Скотт Пауэрс на своей странице в социальной сети Х. Отметим, что соглашение хоккеиста с магнитогорским клубом действует до 31 мая 2026 года.

«Дэвидсон рассчитывал в ближайшие дни поговорить с Романом Канцеровым и его агентом, чтобы обсудить возможность подписания контракта на следующий сезон», — написал Пауэрс.

Форварда на драфте НХЛ 2023 года выбрал «Чикаго» под 44-м общим номером.

21-летний Канцеров — обладатель Кубка Гагарина — 2024 в составе магнитогорского «Металлурга», в котором провёл всю карьеру в Континентальной хоккейной лиге. На его счету 65 шайб и 75 передач в 208 играх лиги.

